92 % توطين الوظائف القيادية والإشرافية في الموارد البشرية برأس الخيمة 2018

المصدر: رأس الخيمة ـــ أحمد أبوالفتوح

كشفت نورة الشحي نائب مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، عن أن الدائرة نجحت في تحقيق معدلات وظيفية عالية خلال العام الماضي، وتخطي المستهدف منها، بالوصول إلى 92% نسبة التوطين في الوظائف القيادية والإشرافية مقارنة بـ90% من المستهدف.

فيما بلغت نسبة التوطين في الوظائف التخصصية 100%، لافتة إلى أن ملف التوطين يحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بقدرات الشباب الإماراتي وإمكانياتهم وقدراتهم العالية التي تؤهلهم لتولي دفة المسؤولية للمستقبل.

وأكدت التزام الدائرة بتقديم كل أشكال الدعم لشركائها الاستراتيجيين لتسريع التوطين وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتلبية لتطلعات المواطنين والمواطنات.

وأشارت إلى أن الدائرة نفذت خلال العام الماضي العديد من الخطط الطموحة لزيادة معدلات التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال 4 مبادرات موجهة للباحثين عن عمل، مشيرة إلى أن معارض التوظيف ساهمت في تكوين قاعدة بيانات نستند عليها لترشيح التخصصات للدوائر الحكومية.

وكشفت الشحي، أن الدائرة أنجزت مبادرة ربط قاعدة البيانات الموحدة للموارد البشرية الحكومية كأول جهة محلية، ضمن معايير الأجندة الوطنية التي ترتبط مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات.

وتم إنجاز نسبة 100% من الخدمات الإلكترونية المطبقة، و94% من الخدمات الذكية المطبقة بحسب القائمة المعتمدة، لتحصد المركز الأول في نسبة السعادة عن الخدمات الإلكترونية الذكية بنسبة 90%، فيما بلغت نسبة رضا المجتمع عن الدائرة 85%، وسجلت نسبة الأفكار الإبداعية التي طبقتها الدائرة 80% مقارنة بـ30% من المستهدف.

وأشارت إلى أن عدد الإجراءات التي نفذتها الدائرة خلال عام 2018، حيث سجلت إدارة الرقابة والعمليات 7449 إجراء، وإدارة تخطيط الموارد البشرية 1500 إجراء، وإدارة التعويضات 5411 إجراء، وإدارة الخدمات المساندة 493 إجراء، وإدارة الأداء والتطوير الوظيفي 7546 إجراء، كما تم تقديم 80 ورشة وبرنامجاً تطويرياً.