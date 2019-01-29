«توظيف أبوظبي» يستقطب 8 آلاف مواطن في يومه الأول

المصدر: أبوظبي ــــ موفق محمد، ووام

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس فعّاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض «توظيف أبوظبي 2019»، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام، ويضم 107 هيئات ومؤسسات وشركات حكومية وخاصة، فيما أفادت إدارة المعرض بأن عدد الباحثين عن عمل الذين توافدوا على المعرض في يومه الأول بلغ نحو 8 آلاف مواطن، واستقبلت الشركات المشاركة 27 ألف طلب توظيف.

وتفصيلاً، شهد اليوم الأول لمعرض «توظيف 2018»، أمس، حضوراً كثيفاً من الشباب المواطنين الباحثين عن عمل، للمنافسة على الوظائف التي تطرحها المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، حيث قاموا بتسليم نسخ من سيرتهم الذاتية في أجنحة الشركات العارضة بالإضافة إلى التسجيل الإلكتروني في الوظائف المعروضة.

وعرض جناح القوات المسلحة فرصاً وظيفية لـ«الذكور فقط» للعمل ضمن تشكيلاتها المختلفة، مع توفير مزايا وامتيازات وظيفية وتدريبية، بشرط ألا يتجاوز عمر المتقدم للوظائف 34 عاماً.

وقال مسؤول بالجناح: «إن المشاركة في المعرض تأتي انطلاقاً من إيمان القوات المسلحة العميق بدورها ومسؤوليتها الوطنية لاطلاع أبناء الوطن على الفرص الوظيفية المتوفرة باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم واستقطاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للوظائف ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالوظيفة».

ودعت القوات المسلحة كافة الطلاب المواطنين للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها وخاصة برنامج الدبلوم المهني لعامي 2018 /‏ 2019 والذي سيكون لمدة عام وهو معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للمؤهلات.

تخصصات

ويطرح البرنامج العديد من التخصصات منها دبلوم علوم الطيران ودبلوم صيانة الطائرات ودبلوم هياكل الطائرات ودبلوم التقنية الهندسية ودبلوم الميكانيكا ودبلوم الإلكترونيات ودبلوم إدارة الحركة الجوية ودبلوم الهندسة الإلكتروميكانيكية مع توافر النشاطات الواسعة والترقيات الدورية والتطور المستمر على المستويين العلمي والعملي.

ووفرت إدارة الجناح، طريقة إلكترونية ذكية للتقدم للوظائف من خلال المعرض، حيث تستخدم القارئ الذكي الذي يقوم بقراءة بطاقة الهوية للشخص الراغب في التقدم للوظيفة ومن خلال الجهاز يتم جلب المعلومات عن الشخص المتقدم.

172 فرصة

فيما أعلن محمود الهاملي، نائب رئيس أول إدارة الأعمال المساندة، بالشركة القابضة العامة «صناعات»، عن توافر 172 فرصة وظيفية في الشركة، مشيراً إلى أن الشركة وظفت 161 مواطناً خلال العام الماضي، ليصل عدد الموظفين المواطنين إلى 1367 موظفاً، مشيراً إلى أنهم يستهدفون 396 مواطناً بحلول عام 2020، للوصول بنسبة التوطين إلى 23% في القوى العاملة لديها.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«صناعات»: إن رأس المال البشري هو أحد أهم الركائز التي نسعى للاستثمار فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والبيئة المحفزة التي من شأنها أن تسهم في تحويل دولة الإمارات إلى منصة عالمية للصناعات الإبداعية والمبتكرة.

تمكين المواطنين

من جهة أخرى قال راشد البلوشي مدير الموارد البشرية في شركة الإمارات للصناعات العسكرية «إديك»: توفر الإمارات للصناعات العسكرية ومجموعة شركاتها فرصاً متنوعة لتمكين المواطنين في مجال العمل، واكتساب المهارات وتطوير قدراتهم، حيث نركز على إتاحة فرصة استثنائية للتواصل مع الجيل القادم من قادة الأعمال وذلك للمساهمة في تطوير حياتهم المهنية وتعزيز الوعي بالفرص الوظيفية المتاحة.

بدورها، استعرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عدداً من الفرص الوظيفية في إطار الحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة، للعمل في مختلف التخصصات لديها، تجسيداً لاستراتيجيتها في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

كما تتواجد دائرة الطاقة داخل المعرض من خلال منصة رئيسية تضم مجموعة الشركات العاملة في قطاع الطاقة والتي تقع تحت مظلة دائرة الطاقة في أبوظبي. وتهدف الدائرة من خلال هذه المشاركة إلى تعريف الكفاءات الإماراتية الشابة على الوظائف المتاحة في مختلف مجالات الطاقة، واستقطابها للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد تزايداً ملحوظاً في أعداد الخبرات الوطنية التي تعمل فيه.

وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة: الإنسان في دولة الإمارات هو محور اهتمام القيادة الرشيدة، وتمكينه وتطويره هو منطلق جميع الجهود والمبادرات التي يتم العمل عليها.

80 مواطناً

من جانبها، أشارت حصة محمد علي، مدير استقطاب المواهب بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على أنهم يستهدفون توظيف أكثر من 80 مواطناً هذا العام لزيادة نسبة التوطين بالمصرف من 61% إلى 64% هذا العام.

مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الفرص الوظيفية المتاحة، يوفر المصرف برنامج «قادة المستقبل» المصمم خصيصاً للمواهب المواطنة، لتدريبهم على القيادة والإدارة، حيث يعمل الخريجون الجدد مع أهم الخبراء الماليين والقانونيين، العاملين على أهم المشاريع في المصرف.

100 وظيفة

وأوضح أحمد خلفان الدوبي نائب رئيس إدارة الكفاءات - الموارد البشرية في «اتصالات»، عن طرح 100 وظيفة في مختلف التخصصات خلال المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى عمل مقابلات خلال المعرض مع الكوادر المميزة، وأوائل الجامعات للتوظيف الفوري.

مشيراً إلى أن نسبة التوطين الإجمالية في «اتصالات» بلغت 48% بنهاية عام 2018، بينما يبلغ عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال 757 مواطناً، فيما يعمل أكثر من 902 إماراتي في المجال الفني والتقني بنسبة تقارب 53% من إجمالي العاملين الفنيين في «اتصالات».

وقال الدوبي: «بلغت نسبة المواطنات العاملات في الشركة نحو 73% من إجمالي عدد الموظفات بالشركة بعدد يقارب 733 مواطنة، مشيراً إلى أنهم يركزون أيضاً بجانب التوظيف على توفير منح دراسية للطلبة من خلال صندوق هيئة تنظيم الاتصالات، بجانب عقد اتفاقيات مع عدد من كبريات المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم لتوفير البرامج التأهيلية والتدريبية للكوادر البشرية بالشركة.

وأشار إلى إطلاق الدورة الخامسة من»برنامج قادة المستقبل«والتي ضمت 103 موظفين يملكون مقومات القيادة لشغل مناصب عليا في الشركة.

حيث يتيح هذا البرنامج الفرصة لتطوير قدراتهم القيادية والمهنية من خلال دراسة الجوانب النظرية والتطبيقية لمواضيع ومهارات مختلفة، لافتاً إلى أن برنامج»قادة المستقبل" ضم منذ إطلاقه في عام 2004 وحتى عام 2019 ـ 516 من نخبة الموظفين 90% منهم من المواطنين، وتخرج منهم 413 موظفاً حتى الآن.

34 % توطين

بدورها، أوضحت ريم الخاجة، مديرة التوطين بشركة دو، أنهم يهدفون سنوياً إلى زيادة نسبة المواطنين بمقدار لا يقل عن 1.5%، حيث تبلغ نسبة المواطنين العاملين في الشركة حالياً 34% من مجموع القوى العاملة التي يبلغ عددها 1620 موظفاً، كما يشغل 66% من الموظفين الإماراتيين مناصب قيادية عبر كافة الأقسام، وتستهدف الشركة رفع نسبة التوطين إلى 35.5% بنهاية العام الجاري.

50 شاغراً

وأشار مدير إدارة الموارد البشرية بمستشفى كليفلاند، خالد السويدي، إلى طرح 50 شاغراً وظيفياً، في التخصصات الطبية والإدارية، بالإضافة إلى 20 منحة دراسية للطلبة المواطنين في تخصصات التمريض والصيدلة، والعلاج الطبيعي والأشعة والمختبرات، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في المستشفى بلغت 19.2% فيما يتم العمل على رفعها إلى 21% بحلول عام 2021.

120 وظيفة

وقال سلطان البستكي مدير قسم التوظيف في شركة الإمارات العربية للألومنيوم، إن الشركة توفر 120 وظيفة، هندسية وإدارية وفنية مختلفة، مشيراً إلى أن نسبة التوطين بلغت 38.5%، بجانب برامج التدريب والمنح الدراسية الخاصة في تخصصات الهندسة والتكنولوجيا.

بيئة محفّزة

أكدت وطفا عبدالكريم، مدير التوطين في بنك الفجيرة الوطني، على هامش المشاركة في معرض توظيف أبوظبي: «نتطلّع لمقابلة الشباب الإماراتيين التوّاقين إلى الانطلاق بمسيرتهم المهنية في القطاع المصرفي. لطالما شكّل ارتباط الموظفين وسعادتهم جزءاً لا يتجزأ من سياسات الموارد البشرية لدينا، إذ إننا نسعى إلى توفير بيئة عمل محفّزة لكافة الموظفين وفرص تطوير مهنيّ لهم.

كما أننا نسعى تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 إلى أن يكون البنك جهة توظيف جذابة بالنسبة إلى الإماراتيين، فيما نقدم لهم فرصاً للتطوّر المهني والمساهمة في الاقتصاد المحلي». دبي - البيان