عبدالله المعلا والشيوخ يعزون عبدالله علوي الجنيبي في وفاة ابنته

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان أمس، واجب العزاء إلى عبدالله علوي محمد الجنيبي في وفاة ابنته وذلك لدى زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الطوية بمدينة العين.

كما قدم سموه والشيوخ واجب العزاء إلى إخوان الفقيدة.. أحمد عبدالله الجنيبي ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة وحمود عبدالله الجنيبي، وإلى أسرة وذوي الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صباح أمس، واجب العزاء إلى عبدالله علوي محمد الجنيبي في وفاة ابنته وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الطوية بمدينة العين.