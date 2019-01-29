«كهرباء دبي» تكرم شركاءها الاستراتيجيين من الجهات المحلية والعالمية

المصدر: دبي ـ البيان

كرّمت هيئة كهرباء ومياه دبي شركاءها الاستراتيجيين من الجهات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال حفل خاص نظمته الهيئة بهذه المناسبة في فندق أرماني بدبي، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الإعلامية.

شملت قائمة الحضور اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامـة للدفاع المدني في دبي، وعبدالرحمـن آل صـالح، مدير عام الدائرة المالية في حكومة دبي، وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومحمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني.

وخليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في القيادة العامة لشرطة دبي، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وأحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية.

وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وأحمد المحيربي أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسلطان علوان الحبسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة.

ويوسف الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وأحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين.

في كلمته خلال الحفل، أشاد الطاير بجهود الشركاء التي أسهمت في تحقيق الهيئة لإنجازات كبرى عززت مكانتها وتنافسيتها كواحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، وأضاف: «حققنا معاً خلال عام زايد 2018، العديد من الإنجازات المهمة تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبرزها احتفاظ الإمارات ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، بالمرتبة الأولى عالمياً، وللعام الثاني على التوالي، في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019 والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور».

علاقات

قال سعيد الطاير مخاطباً شركاء الهيئة: أقدر مشاركتكم معنا اليوم وأتطلع إلى ترسيخ علاقتنا الاستراتيجية في إطار رؤيتنا المشتركة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات، وأتمنى أن تستمر شراكاتنا وتزدهر خلال «عام التسامح» 2019 لما فيه خير بلادنا ورفعتها وزيادة تنافسيتها، وتحقيق السعادة للجميع.