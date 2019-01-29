القائد العام لشرطة رأس الخيمة يتفقد مبنى «الدقداقة الشامل»

المصدر: ■ رأس الخيمة- البيان

قام اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بتفقد المبنى الجديد لمركز شرطة الدقداقة الشامل، الذي يقع على امتداد شارع حيوي رئيس في منطقة الدقداقة.

وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة على تطوير المنشآت والمرافق الحيوية، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، كما هدفت الزيارة التفقدية إلى الاطمئنان على سير العمل، والوقوف على ما تم إنجازه في المبنى من مرافق وتجهيزات.

ورافقه خلال الزيارة العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة.

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن المبنى الجديد صمم وفقاً لمواصفات هندسية عصرية تواكب التطور العمراني والحضاري الذي تشهده الإمارة بصفة خاصة.