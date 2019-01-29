مجلس السعادة والإيجابية بشرطة دبي يناقش تعزيز الثقة وقيم التسامح

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، فعاليات حلقات «الثقة والتسامح» التي نظمها مجلس السعادة والإيجابية بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية في جزيرة العالم بهدف الخروج بمبادرات متميزة تعزز القيم المؤسسية لشرطة دبي، خاصة في جوانب الثقة وقيم التسامح والولاء والفخر والانتماء والتواصل.

كما شهد اللواء السلال بحضور العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، وعواطف السويدي، المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، جلسات نقاشية وجلسات عصف ذهني، إضافة إلى جلسة خاصة حول الثقة، وجلسة حول مفهوم التقدير، وأخرى حول التسامح، وجلسة حول تحقيق التوازن بين الحياة والعمل والروابط الاجتماعية، إلى جانب جلسة حول العدالة والمساواة.

وخلال الجلسة الرئيسية لحلقات «الثقة والتسامح» ألقت عواطف السويدي كلمة أكدت فيها أن حلقات الثقة والتسامح تهدف إلى الخروج بمبادرات تسهم في تحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي في الخروج بمبادرات نوعية تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 ‪ .عاماً للتسامح ‬‬

كما تضمنت الجلسة الرئيسية محاضرة قدمها الإعلامي فهد هيكل المدرب المعتمد في السعادة والإيجابية، حول مفهوم التسامح وأهميته على الصحة النفسية للشخص، مؤكداً أن السعادة لا يمكن أن يمتلكها إلا الشخص المتسامح، وأن الشخص المتسامح أكثر إنسان يمتلك شبكة علاقات اجتماعية مع الآخرين على عكس الإنسان غير المتسامح.