حمد الشرقي يستقبل عدداً من السفراء والقناصل

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أمس في قصر سموه بالرميلة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.ورحب سموه بسفير المملكة المتحدة متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة كلاً على حدة، معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية، وكاثرين بورا سفير الجمهورية اليونانية اللذين قدما للسلام على سموه.

ورحب سموه بالسفيرين وتمنى لهما التوفيق والنجاح في مهام عملهما لتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بلديهما مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان الذي قدم للسلام على سموه وتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وأشاد سموه خلال اللقاء بدور سفير كازاخستان في تعزيز أواصر الصداقة التي تربط بلاده مع دولة الإمارات متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء المهام التي ستوكل إليه مستقبلاً.

واستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة كلاً على حدة، أيضاً مارسي جروسمن القنصل العام الكندي، ورجاء رابيا القنصل العام الفرنسي، اللذين قدما للسلام على سموه.