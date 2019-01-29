العويس يبحث التعاون مع نظيريه السعودي والكويتي

المصدر: دبي - البيان

التقى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة السعودي، والدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، بحضور كل من الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووكلاء الوزارة المساعدين، وذلك على هامش مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمعرض ومؤتمر الصحة العربي – 2019.

وبحث معاليه مع نظيريه الشؤون الصحية العامة، وجرى التداول حول تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وكل ما يتعلق بمعرض ومؤتمر الصحة العربي الذي تشارك به الوزارة، وما يمثله من علامة فارقة في تنشيط القطاع الصحي بشكل عام.

والذي بات يستقطب الهيئات الصحية وأكبر الشركات العربية والعالمية العاملة في المجال الصحي، وقد تحول إلى واحد من أبرز المعارض التي يتم تنظيمها في الدولة.

كما ناقش معالي الوزير العويس مع نظيريه بعض البرامج الطبية الحديثة متحدثاً عن تجربة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال والمتمثلة باستخدام أحدث التقنيات الطبية.