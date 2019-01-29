مشروع في دبي لتصنيع وتسويق منتجات الإسعاف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة إسعاف دبي، إطلاق مشروع من دبي إلى العالم، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في المعدات الطبية.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة إسعاف دبي في تصريحات للصحفيين، أمس، على هامش معرض الصحة العربي: «إن فكرة المشروع تقوم على مرحلتين، الأولى وهي تصنيع المعدات الاستهلاكية التي تستخدم في الإسعافات الأولية مثل الشاش والإبر، إضافة إلى تصنيع أجهزة الإنعاش القلبي وأجهزة تخطيط القلب وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من المعدات التي يحتاجها المسعف، وسيتم تصنيع وتسويق هذه المنتجات محلياً وعالمياً».

وأضاف: «إن المرحلة الثانية وهي مع شركة أخرى متخصصة في ألعاب الأطفال؛ فستشمل تصنيع ألعاب إلكترونية من صميم الواقع الإماراتي لتنمية حب الوطن لدى الأطفال، وإبعادهم عن الألعاب التي تؤثر في نفسياتهم»، لافتاً إلى أن هذه الألعاب سيتم أيضاً تسويقها داخل الدولة وخارجها، منوّهاً بأن إسعاف دبي تعد الأولى على مستوى المنطقة في دخول مجال التصنيع التجاري.

سرعة

كما أطلقت المؤسسة أول دراجة نارية كهربائية صديقة للبيئة تصل سرعتها إلى 180 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 250 كيلومتراً في حال شحن البطارية في الكامل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة خدمات الإسعاف خليفة الدراي: إن الدراجة دخلت الآن المراحل التجريبية وتستخدم للمناطق الشديدة الازدحام والمناطق الضيقة، مشيراً إلى أن سرعة الوصول إلى موقع البلاغ تكون أسرع؛ لأنها تعطي تحكّماً أفضل للسائق، كما يمكنها صعود وهبوط الدرج، ولا تحتاج إلى صيانة ومدة الضمان على البطارية تصل إلى 5 سنوات.

وأضاف، إن الدراجة بإمكانها السير لمدة تسع ساعات ونصف في حال شحنها لمدة خمس ساعات، كما تتوفر فيها ميزة أيضاً للشحن السريع، ولا تحتاج إلى صيانة على الإطلاق.