حمدان بن راشد يطلق نظاماً ذكياً لمشتريات «صحة دبي»

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد ووام

أطلق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي نظام الذكاء الاصطناعي للعقود والمشتريات في الهيئة (توريد AI) الأول من نوعه على مستوى حكومة دبي.

وذلك ضمن التحولات التي تشهدها الهيئة نحو توثيق خدماتها ومعاملاتها بالذكاء الاصطناعي، مواكبة للتوجهات العامة في الدولة واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (2031)، وما تتطلع إليه مدينة دبي وأهدافها الرامية إلى تحقيق السبق في مجال التقنيات والحلول الذكية عالمياً.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض أمس، معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2019»، الذي يستمر أربعة أيام، الحدث الأضخم المختص بقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشارك فيه أكثر من 84500 متخصص ومهني في مجال الطب والرعاية الصحية من 160 دولة من المنطقة والعالم.

وقام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يرافقه عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة بجولة تفقدية في أرجاء المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي تشارك فيه 4150 شركة من الشركات العالمية والمتخصصة تعرض أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية من 66 دولة حول العالم.

وسيستقبل معرض «آراب هيلث 2019»- الذي تنظمه «إنفورما إكزيبيشنز هيلث كير» خلال أيامه الأربعة - 4500 موفد من شتى أنحاء المنطقة للاستفادة من 11 مؤتمراً طبياً متخصصاً ومعتمداً للتعليم الطبي المستمر في تخصصات عدة منها الصحة العامة وجراحة العظام والتخدير وطب الطوارئ وطب النساء والتوليد.

كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على برنامج رعاية الفم والأسنان «دنتورال»، الذي يعد أحد أهم البرامج الصحية الوقائية، التي تتبنى الهيئة تنفيذها لحماية المجتمع من الأمراض السارية وغير السارية المتصلة بالفم والأسنان، وخاصة طلبة المدارس. في الوقت نفسه تعرف سمو الشيخ حمدان بن راشد إلى تفاصيل المبادرة المميزة التي تنفذها هيئة الصحة بدبي، والمتمثلة في (عيادة أنماط الحياة).

منصة

وقال آلان بوسطن الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي بدبي «باعتباره منصة تمكينية لأصحاب الابتكارات وقادة الفكر والمشترين الرئيسين والممارسين وواضعي السياسات في مجال الرعاية الصحية عزز «آراب هيلث» مكانة دبي بوصفها بيئة مسرعة للرعاية الصحية والابتكار».

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن المؤتمر مشروع وحدة الوقاية والكشف المبكر ضمن برنامج «e- Etmnan»- برنامج الفحص الدوري الشامل للوقاية من الأمراض غير السارية.

وتهدف الوزارة من وراء المشروع إلى إنشاء وحدة إلكترونية وقائية للكشف المبكر عن مخاطر الأمراض غير السارية في إطار زمني يمتد إلى ثلاث سنوات، وتسهم الوحدة في دراسة علاقات عوامل الاختطار بالعوامل الجغرافية والعرقية والثقافية الناتجة عن تحليل البيانات الكبيرة «BIG DATA» بالإضافة إلى وحدات العلاج المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن إطلاق وحدة إلكترونية وقائية ضمن برنامج «e- Etmnan» الفحص الدوري الشامل للوقاية من الأمراض غير السارية يندرج ضمن جهود الوزارة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية خلال السنوات من 2017 إلى 2021.

من جانبها أشارت الدكتورة هيفاء حمد فارس نائب مدير الرعاية الصحية الأولية بالوزارة إلى فوائد وحدة الوقاية والكشف المبكر في الكشف عن المرض في مرحلة مبكرة يكون علاجه فيها أسهل وأقل كلفة و أكثر فعالية.

نمو

قال روس ويليامز مدير معرض «آراب هيلث» إنه في ظل التوقعات التي تشير إلى أن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج العربي سيصل إلى 104.6 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2022 وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

والتي ستؤدي بدورها إلى تعزيز نمو مجال الرعاية الصحية على المدى الطويل يقدم «آراب هيلث» منصة مهمة لأوساط الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقد علاقات تعاون مع الأطراف المعنية وتيسير استكشاف فرص الأعمال التجارية الجديدة على صعيد الرعاية الصحية عالمياً.