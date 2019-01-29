محمد بن سعود يعزي في وفاة سيف إبراهيم بن سيفان

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس واجب العزاء إلى عائلة بن سيفان الشامسي في وفاة المغفور له بإذن الله سيف إبراهيم بن سيفان الشامسي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء الذي أقيم في مجلس جاسم محمد بن درويش بمنطقة دهان برأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته إلى والد الفقيد إبراهيم عيسى بن سيفان الشامسي وإلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي بمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة.