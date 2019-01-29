مجلس السعادة والإيجابية لـ«الداخلية» يناقش تطوير العمل الشرطي

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، الاجتماع الأول لمجلس السعادة والإيجابية لوزارة الداخلية لعام 2019 الذي عقد بمقر الوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير العمل الشرطي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة.

حضر الاجتماع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة،.

واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء محمد العوضي المنهالي من مكتب مستشاري سمو الوزير، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، وقادة الشرطة العامون بالدولة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات بالوزارة.