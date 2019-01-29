راشد بن سعود يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

أصدر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم «2» لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين رقم «1» لسنة 2016.

وحدد القرار نطاق تطبيق أحكامه على جميع موظفي حكومة أم القيوين في الجهات المحلية وتتولى إدارة رأس المال البشري في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة برأس المال البشري ضمن الخطة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، على أن تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية في الجهات المحلية بالرجوع إلى تلك الإدارة في جميع الأمور الفنية ذات الصلة برأس المال البشري.

ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية ويلغى أي قرار أو نص يخالف ما ورد بها من أحكام وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.