الزيودي يحضر احتفال القنصلية الهندية بيوم الجمهورية

المصدر: دبي - وام

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الاحتفال الذي أقامته القنصلية العامة الهندية بدبي بمناسبة يوم الجمهورية السبعين «اليوم الوطني الهندي السبعين» وكان في استقباله فيبول القنصل العام الهندي.

كما حضر الاحتفال عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وكبار الشخصيات ورجال الأعمال من الإمارات والهند.

علاقات

وأكد فيبول القنصل العام الهندي بدبي على العلاقات الطيبة والمتميزة بين الإمارات العربية المتحدة والهند وتطورها في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وأعرب عن شكره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على رعايتها للجالية والعون المقدم لها والتفوق في هذا المجتمع الرائع.