بحث التعاون بين محاكم دبي و«المركز المالي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وفداً من مركز دبي المالي العالمي، برئاسة القاضي زكي بن عزمي رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات في الدولة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي، وفق أرقى الممارسات المعتمدة.

وذلك بحضور القاضي عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، وعدد من رؤساء المحاكم، والمديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات.كما حضر من محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر جمعة المهيري نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضي علي شامس المدحاني، وآمنة سلطان العويس، الرئيس التنفيذي، وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة كل ما يستدعي تطوير القدرات بين الطرفين، وتبادل الخبرات، وبعض الموضوعات التي تعنى بالجانب القضائي والقانوني للطرفين، والرؤية المستقبلية لبعض المبادرات التي تعمل على تحقيق عدالة نافذة، تتسم بالدقة والسرعة.