عبدالله المري: شرطة دبي حريصة على توفير الخدمات اللازمة للجاليات

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سيد ذو الفقار، المساعد الشخصي لرئيس الوزراء الباكستاني، وزير الدولة لشؤون الباكستانيين بالخارج، وأكد القائد العام خلال استقباله الضيف، داخل مقر القيادة العامة لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بكل الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

الابتكار

كما أكد حرص شرطة دبي على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجعة للإبداع والابتكار وإبراز الإبداعات الكامنة، واكتشاف المتميزين والمبدعين والمخترعين وتطوير مهاراتهم، وتشجيعهم على البحث العلمي وتبني الأساليب الحديثة والمتطورة في شتى المجالات ومتابعة المستجدات التقنية والعلمية.

وعقب اللقاء اصطحب اللواء المري، سيد ذو الفقار والوفد المرافق له، في جولة داخل مبنى القيادة اطلع خلالها على عمل مختلف الإدارات العامة، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تسهم في سعادة الموظف وتحقق استراتيجية شرطة دبي في تقديم خدمات ذات جودة عالمية تفوق مستوى توقعاتهم، وتسهم في رفع مستوى رضاهم.

حضر اللقاء العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد عبدالرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وفي ختام اللقاء أهدى اللواء عبد الله خليفة المري، المساعد الشخصي لرئيس الوزراء الباكستاني، وزير الدولة لشؤون الباكستانيين بالخارج، درعاً تذكارية من شرطة دبي بمناسبة الزيارة التي تأتي في إطار الزيارات الرسمية، التي تقوم بها الهيئات الرسمية للقيادة العامة لشرطة دبي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.