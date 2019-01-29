292 موظفة ومهندسة في «كهرباء الشارقة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة يعمل بها 292 موظفة ومهندسة، منهن 71 مهندسة في مختلف التخصصات و221 موظفة بكافة مرافق الهيئة في تخصصات نادرة، مثل علوم البيئة والتحليل الكيميائي وهندسة الطاقة المستدامة والمتجددة وإدارة التحكم في الطاقة وإدارة المنشآت، متحديات الصعاب والميدان.

فالتحقن بوظائف تتطلب مجهوداً جباراً وعملاً ميدانياً شاقاً لتفقد أو إنشاء مشاريع البرمجة والمشاريع الكهربائية والمائية ومشاريع الصيانة بعيداً عن المكاتب، مبيناً أن المهندسات العاملات بالهيئة أصبحن جديرات في كافة المهام التي توكل إليهن – خاصة – المهام الميدانية.

كما أن الدائرة تفخر بوجود أولئك المهندسات، وسوف تعمل على دعمهن وتطوير مهاراتهن بتوفير التدريبات اللازمة والتي ستعينهن على أداء مهامهن بجدارة من خلال أكاديمية «سيوا».

ملتقيات وبرامج

وأضاف الليم أن أكاديمية هيئة كهرباء ومياه الشارقة للتدريب قدمت في 2018 أكثر من 75 دورة تدريبية استفاد منها كافة موظفي «سيوا»، إضافة إلى عدد من الملتقيات والبرامج في مختلف التخصصات، ضمن استراتيجية تنمية المهارات.

وأوضح أن أكاديمية سيوا تضم قاعتين للتدريب تستوعب كل قاعة 80 متدرباً ومتدربة ، نفذت الهيئة فيها برنامجاً تدريبياً للمهندسين بالتعاون مع إحدى الشركات الهولندية (DNV.GL) في مجال التدريب بهدف تنمية مهارات الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لعام 2020.

مبيناً أن الدورات التدريبية تغطي مجالات متعددة وتم تصميمها بأفضل الوسائل وفق أفضل المعايير والمواصفات من خلال فريق عمل بالهيئة لتضاهي المستويات العالمية.

تطوير

ولفت الليم إلى أن دور أكاديمية سيوا للتدريب يتضمن توفير التدريب الإداري والقيادي والفني اللازم لموظفي الهيئة وتطوير قدرات الكوادر البشرية الحالية والمستقبلية بما يضمن ارتفاع مستوى الأداء داخل الهيئة، حيث يتم من خلالها تقديم العديد من الدورات التدريبية الفنية والوظيفية لجميع التخصصات بهدف ضمان نجاح تنفيذ مشروعات الهيئة ومبادراتها التطويرية.

خدمات

تقدم الهيئة خلال المرحلة المقبلة خدماتها التدريبية لمختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات في الشارقة، كما تم وضع برنامج سنوي للمشاركين ، بهدف أن تصبح الأكاديمية المركز الرئيسي للتدريب لجميع موظفي الهيئة.