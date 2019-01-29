إطلاق «المبتكر الصغير» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مبادرة «المبتكر الصغير» تماشياً مع شهر الإمارات للابتكار الذي ينطلق في 1 فبراير المقبل تحت شعار «الابتكار يبدأ بك»، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مبادرة «المبتكر الصغير» هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى دعم الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الابتكاري، وتوثيق العلاقات المجتمعية بين الدوائر الحكومية ومختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف لعرض الابتكارات المجتمعية بالتعاون مع الجهات المعنية في رأس الخيمة، ويتضمن المعرض الابتكاري الذي تنظمه الدائرة مشاركة جميع طلاب المدارس، وفق 5 معايير تشمل طلاب المراحل من الصف الأول وحتى الصف الثامن، وتضم 72 مدرسة حكومية وخاصة، يتم تصنيفهم وفق عملية تقييم الابتكار لاختيار 3 ابتكارات تخدم المجتمع والمدرسة والطالب.

وأوضحت سميرة سليمان محمد مدير وحدة الابتكار والتميّز في دائرة الخدمات العامة، أن معايير جائزة المبتكر الصغير تركز على مدى أصالة وريادة المنتج الابتكاري الذي يقدمه الطالب، وحجم التحدي الذي يعالجه الابتكار الجديد، وأسلوب تنفيذ الفكرة الابتكارية، والوقت والجهد وتكلفة التنفيذ، والعائد من تطبيق الابتكار.

وأشارت إلى أن شروط الجائزة تشمل مشاركة جميع طلاب المدارس، وتقديم الابتكار في الوقت المحدد، حيث سيتم فتح باب التسجيل من يوم 3 - 12 فبراير المقبل، مؤكدة أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المبتكر الصغير ومساعدته على تطوير الفكرة ودعم تنفيذها، بما يسهم في تعزيز النظرة المستقبلية للطالب المبتكر، تماشياً مع مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.