خط دولي لنقل الركاب بالحافلات بين دبي ومسقط

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومواصلات عُمان، خطاً دولياً للحافلات بين دبي ومسقط بمعدل 3 رحلات يومياً، وعبر ثلاث محطات بدبي واثنتين بسلطنة عمان.

وذلك بهدف تعزيز النقل البري وتسهيل تنقّل الركاب بين البلدين الشقيقين.

90 درهماً

وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة:إن «طرق دبي» حددت ثلاث محطات للمتعاملين وهي محطة مترو الراشدية ومبنى مطار 2 وأبوهيل في ديرة، ويمكن للمتعاملين شراء التذاكر من هذه المحطات أو استخدام بطاقة نول عند ركوب الحافلات من دبي، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر ستكون 55 درهماً للجهة الواحدة و 90 درهماً للجهتين.

وأضاف إن الحافلات المستخدمة من أفضل الحافلات التي تتوفر بها كافة وسائل الأمن والسلامة وسبل الراحة والترفيه حيث يتمتع الركاب بتجربة فريدة عبر استخدام خدمة الانترنت المتوفرة على متنها طوال الرحلة سواء داخل الإمارات أو سلطنة عمان.

لافتاً إلى أن هذا الخط أطلق بعد دراسة حركة الراكب ومدى الحاجة إلى هذه الخدمة، وجار العمل لتحديد الحاجة لخطوط مماثلة بين مدن بدول أخرى في المستقبل ومدى الحاجة لزيادة عدد الرحلات في الخط الجديد.

خطوة مهمة

ووصف بهرزويان توقيع اتفاقية النقل الجماعي للركاب بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومواصلات بأنها خطوة مهمة في طريق توسيع وتعزيز شبكة النقل الدولي بين البلدين الشقيقين.

لافتاً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على إسعاد متعامليها من جميع شرائح المجتمع ومنهم رواد الحافلات سواء داخل إمارة دبي أو بين الإمارات الأخرى أو الركاب بين المتنقلين بين مدينة دبي ومدينة مسقط في سلطنة عُمان.

سعادة

عبّر أحمد بن علي البلوشي، الرئيس التنفيذي لمواصلات عُمان، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع جهة رائدة في مجال النقل الجماعي مثل هيئة الطرق والمواصلات التي أصبحت إنجازاتها في الإمارة يُشار لها بالبنان لا سيما وأنها قد تحققت في زمن قياسي، مؤكداً أن سعر التذكرة حدد بعد دراسة الخدمة التي تقدمها بعض المكاتب التي تقوم بهذه الرحلة .