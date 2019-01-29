«هيتشيز آند جليتشيز» تقدم لعملاء متجر «ديوا» خدمات الصيانة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة «هيتشيز آند جليتشيز»، تقدم الشركة لعملاء تطبيق متجر «ديوا» الذكي، باقة من خدمات الصيانة المنزلية، مع حسوماتٍ حصرية لمشتركي التطبيق، والتي تغطي احتياجات أعمال الصيانة المنزليّة والمكتبيّة في الدولة. هذا، وكانت الهيئة قد أطلقت تطبيقها الذكي، لتسمح للجمهور بالحصول على جملة من المنتجات والخدمات المهنيّة، والتي تتوفر بأسعار تشجيعيّة، على خدمات الصيانة المنزلية الأساسية، ونقل الأثاث والتنظيف، إلى جانب غيرها من الخدمات التي توفر قيمة مضافة لعملاء متجر «ديوا» الذكي، ومن خلال الاتفاقية الجديدة، تقدم «هيتشيز آند جليتشيز»، حسومات 20 % على خدمات الأعمال اليدوية لمشتركي عملاء تطبيق متجر «ديوا» الذكي.