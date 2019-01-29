دبي تستضيف قمة «أبندنس 360» مارس المقبل

المصدر: دبي - وام

تستضيف دبي يومي 26 و27 مارس المقبل قمة «أبندنس 360»، وهي تجمع تقني عالمي يُطلق عليه اسم «دافوس للتقنيات الحديثة والمتسارعة» المقرر انعقادها في مؤسسة دبي للمستقبل.

وكانت مؤسسة دبي للمستقبل قد وقعت شراكة مع الدكتور بيتر ديامانديس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجامعة سينغولاريتي والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة «إكسبرايز» لتنظيم قمة «أبندنس 360» في دبي.

وتمثل هذه القمة التي تستمر لمدة يومين بداية برنامج على درجة عالية من التنسيق يستمر لمدة عام كامل ويعرض خلاله رواد الأعمال والمديرون التنفيذيون والقادة الحكوميون بعض التطورات المثيرة للاهتمام في مجال التقنيات التحولية والابتكار في وقتنا الحالي بدايةً من التعلّم الآلي وحتى الروبوتات والواقع الافتراضي والبلوك تشين.