اعتماد التشكيل الجديد لمجلس أمناء كليات التقنية العليا

أعلن مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تشكيلته الجديدة لمدة 4 سنوات برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا.

ويضم المجلس في عضويته: الدكتور محمد عبداللطيف الشحي الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، والدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعائشة بن بطي بن بشر المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، ومالك سلطان آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وياسر سعيد المزروعي الرئيس التنفيذي لأدنوك البرية، وطارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وخالد عمر البريكي الرئيس التنفيذي لشركة جال. دبي - وام

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