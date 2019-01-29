«شؤون المحامين» في «قضاء أبوظبي» تنظر 7 شكاوى

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

اطلعت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها لشهر يناير الجاري، على 7 شكاوى ضد محامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وناقشت اللجنة الطلبات الجديدة للقيد بجدول المحامين المشتغلين لعدد أربعة محامين، كما اطلعت على طلبات تجديد قيد 11 محامياً انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، ووافقت على قبول قيد 22 مندوباً بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.

وعقدت لجنة شؤون المحامين، اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من القاضي عبدالكريم محمد فرعون- محكمة النقض، القاضي سعد عبدالباري، محكمة استئناف أبوظبي، القاضي بوشعيب هجامي، محكمة استئناف العين، المستشار محمد ضويهر الكثيري، النيابة العامة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء مقرراً للجنة.