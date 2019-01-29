وزارة تطوير البنية التحتية تنظّم ملتقى «عطاؤنا متميز»

المصدر: دبي- البيان

ترأست المهندسة نادية مسلم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية ملتقى «عطاؤنا متميز»، الذي نظمه قطاع الخدمات المساندة وحضره موظفو الإدارات المعنية وأعضاء فريق مجلس شباب البنية التحتية.

ويهدف إلى تعزيز التفاعل معهم، وتشجيعهم على تطوير مستوى أدائهم والتفكير الابتكاري المتفرد، بهدف المساهمة في تحقيق التميز الذي تنشده الوزارة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة، التي بدورها تدعم توجه الدولة بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول العام 2021.

وانقسم الملتقى إلى فعاليتين رئيستين، أولها العصف الذهني لحصر التحديات الرئيسة ومن ثم البحث في التساؤلات والتحديات للبحث في المبادرات المتميزة الداعمة لها، وتمثلت تلك التحديات بإدارة المواهب، والكفاءة المالية، والخدمات الإدارية المتميزة، إلى جانب الحكومة الرقمية.

فضلاً عن خطط الوزارة وإنجازاتها والمراحل التي قطعتها وما تحقق خلال كل مرحلة، والتركيز على نقاط القوة، والتعرف على التحديات ونقاط الضعف، بهدف التغلب عليها وتحويلها إلى فرص للتحسين.

أما الجزء الثاني من الملتقى فتم التطرق خلاله إلى كتاب (قصتي) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووثيقة الخمسين، ومبادئ دبي الثمانية وتقرير أرقام الإمارات، حيث حرصوا على تحليل ما جاء فيها وعكسها على منظومة العمل المؤسسي في الوزارة ضماناً لتحقيق التميز والتفرد بالإنجازات والريادة بالعمل.