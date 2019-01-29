52 % إنجاز الخطة الاستراتيجية للشارقة مدينة مراعية للسن

المصدر: الشارقة- البيان

كشف المكتب التنفيذي للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للمدن المراعية للسن، عن جملة إنجازاته لعام 2018، حيث بلغت نسبة الإنجاز 52 % منذ انطلاق البرنامج في عام 2017 حتى نوفمبر 2018، ضمن مؤشر الخطة الاستراتيجية الشاملة المطلوب تنفيذها حتى العام 2020.

وتأتي المبادرات والأنشطة الاستراتيجية البالغ عددها 40 نشاطاً، ضمن المحاور الثمانية للمدن المراعية للسن، المتمثلة في المساحات الخارجية والأبنية، والنقل، والإسكان، والمشاركة المجتمعية، والاحترام والإدماج الاجتماعي، والمشاركة المدنية والتوظيف، والاتصالات والمعلومات، والدعم المجتمعي والخدمات الصحية.

المساحات الخارجية

وحقق محور المساحات الخارجية والأبنية 42.3%، حيث نفذت هيئة الطرق والمواصلات 120 فحصاً وتعديلاً على ممرات المشاة والأرصفة لتتماشى مع مختلف الفئات العمرية، فيما تم توفير مقاعد خارجية على الطرقات وعند مواقف وسائل النقل والساحات العمومية بواقع 183 مقعداً من قبل هيئة الطرق والمواصلات ودائرة شؤون البلديات.

فيما وفرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الإنارة في الأماكن التي يرتادها كبار المواطنين، حيث تم توفير إضاءة كافية من خلال إضاءة 120 طريقاً مؤدياً إلى المسجد، في حين وفرت دائرة شؤون البلديات بالتنسيق مع مختلف البلديات 119 مقعداً لكبار المواطنين على مستوى 22 حديقة عامة في مختلف مدن الإمارة.

محور النقل

وفي محور النقل المراعي للسن، الذي حقق 66.7%، تم منح خصومات خاصة لمستخدمي وسائل النقل العامة من قبل كبار المواطنين من خلال تفعيل استخدام الهوية في عملية الإعفاء، وذلك من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

فيما وفرت القيادة العامة لشرطة الشارقة خدمات النقل الخاص لطريحي الفراش، إذ تم الاستجابة لجميع الطلبات بنسبة وصلت 100%، بواقع 4400 عملية نقل منها 1755 خلال 2017، و2645 خلال عام 2018.وعمل مجلس الشارقة للتخطيط العمراني ضمن محور الإسكان على إصدار لائحة معايير واشتراطات هندسية تراعي السن لاعتماد إنشاء وصيانة المساكن، لتصل نسبة الإنجاز إلى 50%.

مشاركات مجتمعية

وضمن محور المشاركة المجتمعية الذي حقق 66.6%، نفذت دائرة الخدمات الاجتماعية برامج أندية «الأصالة» الخاصة بكبار المواطنين بواقع 11 ألفاً و154 برنامجاً ونشاطاً شملت مختلف البرامج الصحية والترفيهية والاجتماعية لصالح كبار المواطنين، فيما نظم معهد الشارقة للتراث معرضين تراثيين.

ودشنت دائرة شؤون الضواحي والقرى 3 مجالس في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، أما في ما يخص الأنشطة الرياضية، التي تتماشى مع فئة كبار المواطنين، قام مجلس الشارقة الرياضي بتنفيذ 12 نشاطاً رياضياً رفعت مستوى مشاركة كبار المواطنين بالأندية الرياضية، نظراً لما لها من أهمية في الحفاظ على صحتهم.

وخصص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مقاعد ودعوات خاصة لكبار المواطنين لحضور الفعاليات المختلفة التي ينظمها المكتب.

تشريعات

حققت اللجنة نسبة 44.5% في محور «المشاركة المدنية والتوظيف»، حيث شكلت دائرة الخدمات الاجتماعية فريق الخير والبركة، الذي بلغ عدد أعضائه من كبار المواطنين نحو 93 متطوعاً، نفذوا خلالها 17 برنامجاً.

وفي ما يخص تعديل التشريعات المحلية المقيدة للعمر، فقد انتهى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من دراسة التشريعات المتعلقة بالتمييز العمري في إمارة الشارقة، التي أثبتت أن الإمارة تخلو من أي تمييز عمري ضد كبار المواطنين.