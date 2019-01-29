«زايد للثقافة الإسلامية» تنمّي مهارات 339 مهتدياً

المصدر: العين - وام

نفذت دار زايد للثقافة الإسلامية 18 دورة مهنية في مجالات مختلفة خلال عام 2018 استفاد منها 339 مهتدياً جديداً من المنتسبين للدراسة فيها بهدف تنمية مهاراتهم وتحقيق ارتقائهم الوظيفي ورفع مستوى مهاراتهم ودمجهم في مجالات العمل المختلفة.

وتوزع المستفيدون من برامج التدريب من مختلف الجنسيات في مراكز الدار المختلفة منهم 108 مستفيدين في المركز الرئيس للدار بالعين، و91 مستفيداً في فرع الدار بأبوظبي و140 مستفيداً في عجمان، بمعدل 6 دورات في العين و4 دورات في أبوظبي و8 دورات في عجمان.

وقدم فريق الدار التطوعي - الذي يضم متطوعين من المهتدين الجدد المنتسبين للدراسة في الدار - عدداً من الدورات المهنية والتدريبية لزملائهم من المهتدين الجدد لترسيخ روح التطوع وبرامجه لدى فئات المجتمع كافة.

تمكين

وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار إن الدار تسعى لتنمية قدرات وطاقات المهتدين الجدد من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تساعدهم على دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

وأضافت إن هذه الدورات تأتي استكمالاً لسلسلة من الدورات والورش العلمية والمهنية التي تتبناها الدار لصقل مهارات المنتسبين إليها من المهتدين والمهتديات الجدد، حيث تجسد رؤية الدار في أن تكون مؤسسة رائدة في رعاية المهتدين الجدد.. لافتة إلى التعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع لتقديم الدورات تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية.