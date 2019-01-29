جمعية الصحفيين تشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للحريات

المصدر: نواكشوط - البيان

تشارك جمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماعات اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب المقامة حالياً في العاصمة الموريتانية نواكشوط وتستمر حتى 30 يناير الجاري.

وأوضحت فضيلة المعيني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن مشاركة الجمعية في الاجتماعات تأتي في إطار توطيد أواصر التعاون مع الاتحادات والنقابات والجمعيات والروابط الصحفية المشاركة من الدول العربية ومناقشة وضع الحريات الصحفية العربية.

من جهته أشار عبد الرحمن نقي الأمين العام للجمعية، إلى أن وفد الجمعية سيشارك على هامش الاجتماعات في أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين العرب بالتعاون مع رابطة الصحفيين الموريتانيين بعنوان «أخلاقيات العمل الصحفي - طوق نجاة».