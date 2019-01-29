«ممر ذكي» لتبادل قاعدة البيانات الصحية للمسافرين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروع «الممر الصحي الذكي» لتبادل قاعدة البيانات الصحية للمسافرين بالشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2019».

وأكدت الوزارة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أنه سيتم تزويد البوابات الذكية بكاميرات حرارية قادرة على اكتشاف درجة حرارة المسافرين عن طريق المسح الحراري للجسم وبصمات الوجه.

والتي ستقوم بدورها بتسجيلها من خلال نظام الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع إقامة دبي لتوفير كل البيانات المطلوبة للمسافرين بشكل مسبق لاستخدامها من قبل الوزارة عند قيامهم بزيارة المستشفيات ما يسهم بتوفير الوقت المستغرق للعلاج.. وأوضحتا أنه سيتم توفير فريق طبي لأخذ الإجراءات اللازمة لصحة المسافر في المطار عند الحالات الطارئة.

تعاون

وأشار اللواء محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي، إلى أن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع يسهم في دعم مساعي الإدارة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية ويحقق تطلعات الحكومة الرشيدة بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تعزيز المعاملات والإجراءات بين الجهات الحكومية إلكترونياً.

لافتاً إلى أن تبادل قاعدة البيانات الصحية للمسافرين والمتوفرة لدى إقامة دبي مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع يساعد في زيادة كفاءة الخدمة وسرعة تقديمها لزوار الدولة وتقليل وقت معرفة البيانات الخاصة بالمريض وتقليل وقت الانتظار.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية مشروع «الممر الصحي الذكي» بالشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية وتوفير تجربة متميزة لمتعامليها وفق مؤشر التحول الذكي بما يتماشى مع منظومة التميز الحكومي ومبادرة الحكومة الذكية.

مساعٍ

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي أيضاً ضمن المساعي المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة المتجددة واستشراف المستقبل وإطلاق المبادرات الخلّاقة والمشاريع المبتكرة التي تنسجم مع السياسات والتوجهات والخطط التي تتبناها قيادتنا الرشيدة لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأوضح الدكتور العلماء أن المشروع يعمل بنظام الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل البيانات مع المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية ويقدم إجراءات وسياسات أمنية للمعلومات ضمن المستشفيات والعيادات الطبية مشدداً على أن الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية كان على الدوام أهم الأولويات للوزارة.