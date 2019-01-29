«صحة أبوظبي» تطلق «مختبر الذكاء الاصطناعي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، أمس، «مختبر الذكاء الاصطناعي» خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي 2019، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

ويُعد مختبر الذكاء الاصطناعي المبادرة الأولى من نوعها، التي تطلقها جهة تنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة، والمخصصة لمواصلة تطوير باقة متكاملة من حلول الرعاية الصحية الرائدة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، و«بلوك تشين»، وعلم الجينوم (الوراثة)، والتحليلات التنبؤية، والرعاية الصحية عن بعد باستخدام إنترنت الأشياء الطبية (IoMT)، وغيرها الكثير من التقنيات الحديثة. وشهد الإطلاق الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيــــس دائـــــرة الصحـة - أبوظبي في منصة دائرة الصحة في القاعة رقم 05 منصة B30.