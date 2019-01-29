«ميدو باد».. تطبيق رقمي يراقب المؤشرات الحيوية للمرضى عن بعد

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تطبيق «ميدو باد» الرقمي لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى والمراقبة عن بعد وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات والحصول على رؤى تنبؤية تُمكِن من الكشف المبكر عن المضاعفات والظروف الصحية المهددة لحياة المرضى وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي.

ويقوم التطبيق الذي تم تصميمه وفقاً لاحتياجات كل مجموعة من مجموعات المرضى بجمع البيانات عن طريق أجهزة متصلة بالمنصة ويدعم الإدارة الذاتية عن طريق لوحة تحليلات متوفرة على نظامي «iOS» و«أندرويد» على تعقب المقاييس الأكثر حيوية وأهمية بالنسبة للعناية بحالات المرضى الخاصة حتى تتمكن فرق العناية الطبية من تقديم رعاية أفضل وأكثر مواءمة مع احتياجات كل شخص من خلال تحليل وإظهار البيانات الخاصة بكل مريض والقدرة على توثيق بيانات المرضى عن بُعد ومراجعة الملاحظات.

كما يشتمل التطبيق على مجموعة شاملة من المحتوى التعليمي والتوعوي من أجل دعم المرضى وتشمل طيفاً واسعاً من الأمراض النادرة والمعقدة والمزمنة مثل السرطان والتصلب المتعدد وأمراض الكلى والقلب والداء الرئوي المزمن وداء باركينسون والرعاية الطبية قبل العمليات الجراحية وبعدها وغيرها من الأمراض.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أهمية اعتماد هذه التقنية في إطار التحول النوعي للوزارة إلى تقنيات الصحة الرقمية وإمكانية تطبيق فكرة مستشفى المستقبل في المنزل لتعزيز حرص الوزارة على استشراف مستقبل الرعاية الصحية بتوظيف التقنيات المبتكرة والذكية لتعزيز الخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة إلى مستويات تنافسية مرموقة باستخدام تقنيات جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات المرضى في إطار استراتيجية الوزارة نحو تقديم رعاية صحية وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية لتحسين نتائج المؤشرات الوطنية المتعلقة بجودة الحياة الصحية وفق أهداف الأجندة الوطنية 2021.

ولفت إلى أن الوزارة سبّاقة عالمياً في تطبيق هذه التقنية المبتكرة في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي للبيانات ما يسهم في دعم القرارات الطبية في المستقبل بدرجة أكبر والمتابعة الاستباقية لحالة المرضى عن بعد وتقديم الرعاية الصحية الوقائية.

من ناحيتها أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة إدارة المستشفيات أن هذا التقنية المبتكرة تسهم بتحسين جودة خدمات رعاية المرضى وتتيح للأطباء متابعة المرضى عن بعد داخل المستشفيات وخارجها؛ وذلك في إطار سعي الوزارة إلى إحداث تحول في مجال الرعاية الصحية للمرضى.