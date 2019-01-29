أكاديمية أبوظبي الحكومية تطلق برنامج «قائد اليوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت أكاديمية أبوظبي الحكومية، برنامجاً تدريبياً جديداً لتسريع عملية رفع وتطوير كفاءات موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية تحت اسم «قائد اليوم»، حيث انطلقت محاضرات البرنامج، الأسبوع الماضي، بمشاركة 25 موظفاً ضمن الدفعة الأولى تم ترشيحهم بعد عملية اختيار دقيقة ومدروسة.

وتهدف الأكاديمية من خلال إطلاق البرنامج، والذي يمتد على مدى 24 شهراً، إلى توفير منصة تدريبية تشجع على التفوّق المهني والتميّز الوظيفي، وتساعد في تنمية مهارات وقدرات الموظفين المتميزين ممن يتمتعون بإمكانات واعدة، ويعد البرنامج مكملاً للدورات التدريبية الرئيسية التي توفرها الأكاديمية، وتم تصميمه خصيصاً للموظفين المواطنين من أصحاب المواهب الاستثنائية.

وسيتمكن المشاركون في البرنامج من اكتساب خبرات جديدة عبر محاكاة مهام وظيفية متعددة، واستخدام أدوات تعلّم تجريبية من المستوى العالمي، بما يسرّع من نجاحهم ويؤهلهم للتميّز في مناصبهم المستقبلية، والارتقاء بمسيرتهم المهنية نحو آفاق جديدة.

ويشمل البرنامج تدريبات صفّية إلى جانب التدرّب على المهارات الاستشارية، وتحليل البيانات والمشاركة في مؤتمرات وفعاليات محلية وعالمية، وحضور لقاءات مع قيادات حكومية، وتقديم مشاريع فردية وجماعية، كما ستتاح لهم فرص تطويرية عملية كالتناوب الوظيفي والمشاركة المهنية في عدة مؤسسات ذات صلة بعملهم.

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي: «يأتي إطلاق البرنامج التدريبي الجديد «قائد اليوم»؛ استكمالاً لجهودنا المستمرة في أكاديمية أبوظبي الحكومية لتوفير أفضل برامج تدريبية لرفع كفاءة الموظفين المتميزين؛ من حيث المهارات التنفيذية، بما يمكّننا من لعب دور ريادي في صنع قادة للمستقبل، قادرين على التعامل مع التغيرات بكفاءة وفاعلية».