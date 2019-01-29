«محاكم رأس الخيمة» تبحث آليات تطبيق «المأذون الإلكتروني»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة، عن تسجيلها لـ 1146 عقد زواج خلال العام الماضي لكافة الجنسيات في الإمارة، جاء ذلك خلال اللقاء الأول، الذي عقدته الدائرة مع مأذوني إمارة رأس الخيمة، في مقرها، بهدف مناقشة آليات تطبيق خدمة المأذون الإلكتروني، المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وأكد إبراهيم أحمد الزعابي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية وأهداف الدائرة، لعقد جلسات عصف ذهني، للوصول إلى أفضل النتائج في تطبيق خدمات الدائرة، لتحقيق سعادة موظفي الدائرة والمتعاملين، من خلال الاستماع إلى مقترحاتهم التي تسهم في تقديم خدمات شاملة مميزة ومتطورة، تحقق تطلعاتهم ورغباتهم.

وأشار إلى أن اللقاء استهدف مناقشة ملاحظات ومقترحات المأذونين على تطبيق النظام الإلكتروني الجديد، وتبادل الآراء معهم حول خطوات وثيقة عقد الزواج الإلكترونية، ضمن منظومة التحول الإلكتروني والذكي في محاكم رأس الخيمة، بهدف اختصار إجراءات توقيع عقود الزواج.

وأوضح الزعابي، أنه قام فريق متخصص بتدريب المأذونين على استخدام الجهاز الذكي، والتعامل مع العقد الإلكتروني، وإيضاح كافة الخطوات في تسجيل العقد، والإجابة عن تساؤلاتهم، وإضافة أي خطوات في عملية التسجيل بحاجه لها.