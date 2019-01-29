بلدية العين جاهزة لاستضافة شهر الإمارات للابتكار 4 فبراير

المصدر: العين - البيان

أعلنت بلدية العين إنهاء كافة الاستعدادات لاستضافة فعاليات شهر الإمارات للابتكار تحت شعار (الابتكار يبدأ بك)، حيث ستنطلق الفعاليات من 4 ولغاية 6 فبراير بمبنى بلدية مدينة العين والمسرح الرئيس، بمجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة المبتكرة.

والتي تضم مشاركات وتجارب لمتحدثين محليين وعالميين وعدد من الجهات الحكومية والمعاهد التدريبية وطلاب المدارس والجامعات وأفراد مجتمع مدينة العين، سعياً لجعل مدينة العين في مصاف المدن الأكثر ابتكاراً وتطوراً على مستوى العالم.

وأشار مبارك سيف الشامسي، مدير مكتب التميز المؤسسي وإدارة الأداء في البلدية، إلى أنه ستقام جميع فعاليات الابتكار خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً ولغاية 2 ظهراً، بمشاركات متميزة وابتكارات متنوعة في المجالات التقنية والصناعية والزراعية والعلمية والصحية.

وصرحت فاطمة الهرمودي، رئيس فريق الإبداع والابتكار، بأنه وضمن الفعاليات والشراكة ستطلق بلدية مدينة العين وأول مرة مسابقة «صناع المستقبل» لطلاب الجامعات، والتي ستشكل ميداناً تتسابق فيه العقول والأفكار الإبداعية للوصول إلى حلول وابتكارات تساهم بدورها في تعزيز التنمية المستدامة لمدينة العين وضواحيها.