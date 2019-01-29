نشر الوعي البيئي في ندوة بـ«الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

نظّم قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الشارقة الندوة العلمية حول الكيمياء والبيئة، التي يتم تنظيمها للمرة الثالثة في الجامعة، حيث جاءت الندوة هذا العام تحت شعار «نحو حياة أفضل».

، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور عبد المجيد مرابطي عميد كلية العلوم، والدكتور إحسان شحادة رئيس قسم الكيمياء، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالقسم، وبمشاركة عدد من المختصين والباحثين، وممثلي بعض الجهات المحلية والمهتمين بالبيئة.

هدفت الندوة إلى نشر الوعي البيئي، والاطلاع على آخر المستجدات في مكافحة التلوث البيئي. وأكد الأستاذ الدكتور الصديق الشيخ أهمية موضوع الندوة الذي يهتم باستخدام الكيمياء في الاهتمام بالبيئة ومكافحة التلوث.