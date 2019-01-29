تشغيل 350 مركبة ضمن «أجرة عجمان» لخدمات نقل متكاملة

المصدر: عجمان - وام

أطلق المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة «أجرة عجمان»، والتي تتضمن تشغيل 350 مركبة أجرة متميزة، إضافة إلى مركبتين لأصحاب الهمم.

وقال بن عمير: إن إطلاق هذه الخدمة يأتي انطلاقاً من اهتمام المؤسسة بالارتقاء بمستوى خدماتها، وضمن التوجه العام لتطوير خدمات النقل الجماعي، وتنفيذ رؤيتها بتوفير نقل آمن ومستدام.

وأوضح أن «أجرة عجمان» تغطي منطقة مصفوت ومزيرع تلبيةً لاحتياجات المواطنين والمقيمين، وأن خدمة الحجز عن طريق التطبيق متوفرة، مضيفاً أن المؤسسة راعت أن تكون المركبات صديقة للبيئة ومزوّدة بأجهزة تسمح بتتبعها من قبل مركز التتبع والتحكم التابع للمؤسسة.