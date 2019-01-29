«وول ستريت جورنال»: الإمارات الأكثر انفتاحاً عربياً على الأديان

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في نسختها الأوروبية؛ دولة الإمارات بأنها الأكثر انفتاحاً عربياً، وخاصةً فيما يتعلق بالانفتاح على الأديان وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.

ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً مفصّلاً حول التسامح الديني في الإمارات، وجاء التقرير تحت عنوان «في أمة عربية شعوب بمختلف طوائفها تؤدي معتقداتها»، وأوضح أن الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة انفتاحاً على الأديان الأخرى حتى بلغ الآن حداً غير مسبوق وغير متوقع، حيث بات معتنقو عدد كبير من الديانات الأكثر انتشاراً في العالم يمارسون شعائرهم في الإمارات بحرية بالغة.

وأفاد التقرير، بأن الإمارات أعلنت أن العام الجاري سيكون «عام التسامح»، لتعزيز فكرة مفادها أنه في أمة مزقتها النزاعات، يتعين على البشر المنتمين إلى ثقافات وأديان متنوعة إيجاد أرضية مشتركة للتعايش السلمي فيما بينهم.

وأضاف التقرير، إن الإمارات ستتخذ موقفاً يبرز قدراً أكبر من تسامحها الديني عندما تستقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيةـ في زيارته المرتقبة إليها، خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل.

وفي سياق متصل، نشرت الصحيفة أيضاً تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»، وقالت فيها: «مرحباً بالحرية الدينية في الأمة العربية الأكثر انفتاحاً».