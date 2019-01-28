سلطان القاسمي يأمر بترقية 56 ضابطاً بشرطة الشارقة

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم مرسوما أميريا بترقية 56 ضابطا من العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم.

كما أصدر سموه مرسوما بتعديل تاريخ الاستحقاق لعدد 13 ضابطا ممن تم ترقيتهم بالمرسوم السابق.

وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرماته التي لا تنتهي واهتمامه بأبنائه العاملين بشرطة الشارقة ودعمه المستمر لتقدمهم المهني والوظيفي ..مؤكدا استمرار الجهود في بذل أقصى الطاقات من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والإسهام في دفع مسيرة التقدم والازدهار التي يشهدها الوطن تحت قيادته الرشيدة.