توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتتكاثر السحب في المساء والليل على السواحل والمناطق الشمالية، والرياح معتدلة السرعة تنشط على البحر آخر الليل.

وحركة الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

والخليج العربي متوسط الموج يضطرب آخر الليل فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:55 الثاني عند الساعة 08:22 والجزر الأول عند الساعة 14:16 الثاني عند الساعة 01:16 .وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:07 والمد الثاني عند الساعة 04:48 الجزر الأول عند الساعة 11:10 والثاني عند الساعة 23:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 75 25

دبي 27 19 65 30

الشارقة 27 16 60 20

عجمان 26 16 75 30

أم القيوين 28 19 85 20

رأس الخيمة 26 16 75 35

الفجيرة 26 20 85 20

العين 27 15 50 20

ليوا 29 16 50 20

الرويس 30 16 80 20

السلع 28 17 75 40

دلما 27 18 80 25

طنب الكبرى 28 18 80 30

طنب الصغرى 28 18 80 30

أبو موسى 28 18 80 30