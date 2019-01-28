المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

دشنت هيئة الطرق والمواصلات أول خط دولي مع سلطنة عمان، وستعمل 3 رحلات يومية على نقل الركاب بين إمارة دبي و عمان بسعر 55 درهم للجهة الواحدة و90 درهم للجهتين.

طرق #دبي تدشن أول خط دولي مع سلطنة #عمان وستعمل 3 رحلات يومية على نقل الركاب بين #دبي و #عمان بسعر 55 درهم للجهة الواحدة و90 درهم للجهتين.@RTA_Dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HI0x8tDuNl — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 28, 2019

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