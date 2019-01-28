طرق دبي تدشن أول خط دولي مع سلطنة عمان

المصدر:
  • دبي - سعيد الوشاحي
التاريخ:

دشنت هيئة الطرق والمواصلات أول خط دولي مع سلطنة عمان، وستعمل 3 رحلات يومية على نقل الركاب بين إمارة دبي و عمان بسعر 55 درهم للجهة الواحدة و90 درهم للجهتين.

التفاصيل لاحقا..

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