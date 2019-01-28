إطلاق الجزء السابع من كتاب «حكومات المستقبل»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الجزء السابع من سلسلة «الإجراءات والرؤى - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بعنوان «حكومات المستقبل»، وذلك على هامش الدورة الثالثة من «منتدى الإمارات للسياسات العامة» الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبالشراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وشارك في تأليف الكتاب أربعة من الباحثين في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هم، البروفيسورة ميلودينا ستيفنز، والدكتورة منى مصطفى الشلقامي، والدكتور إيمانويل مونيسار، والبروفيسور رائد عوامله.

وقال الدكتور علي بن سباع المري: يمثل إطلاقنا النسخة السابعة من كتاب «حكومات المستقبل» إضافة نوعية لجهودنا العلمية في طرح رؤية مستقبلية لمفهوم الإدارة الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعد دولة الإمارات جزءاً فاعلاً منها ومؤثراً فيها. فالكتاب يتناول العديد من التجارب الإدارية الناجحة وعلى رأسها حالات هيئات ومؤسسات حكومة دبي، التي تعد بمثابة مرجع يرسم ملامح مستقبل الإدارة الحكومية في المنطقة العربية.

5 فصول

ويتألف الكتاب من 5 فصول، يتناول الفصل الأول «الرؤى الحكومية» على ركائز حكومة المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والصناعة 4.0 التي تمثل الاتجاه الحالي للأتمتة وتبادل البيانات في تقنيات التصنيع التي تشمل الأنظمة الإلكترونية الفيزيائية وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

التوجه المستقبلي

ويتضمن الفصل الثاني الذي جاء بعنوان «التوجه المستقبلي»، دراسة حالة دبي في مجال الابتكار الحكومي والإبداع، وبناء أسس لشراكات القطاعين العام والخاص المستدامة في مكتب «دبي الذكية». كما يتناول الفصل، موضوع إصلاح السياسات المتعلقة باللاجئين من أجل اللاجئين.

ويتناول الفصل الثالث «إصلاحات تنظيمية واستراتيجية» قضية «إصلاحات السياسة المالية من أجل المستقبل»، ودراسة حالة إدارة السجلات الصحية الإلكترونية بمشروع هيئة الصحة بدبي «سلامة»، وإلقاء الضوء على الثقافة التنظيمية والقيادة والأداء في بلدية دبي، بالإضافة إلى إدارة الابتكار وإصلاح عملية الأعمال بمركز دبي للإحصاء.

أجندة السعادة

أما الفصل الرابع فقد حمل عنوان «أجندة السعادة» لما تمثله سعادة أفراد المجتمع من هدف سامٍ لكافة التوجهات والإدارات الحكومية. ويتناول الفصل احتياج الاقتصاد الرقمي إلى التأمين الاجتماعي المرن، بالإضافة إلى تناول تجربة الابتكار في إدارة الموارد البشرية وسعادة الناس الخاصة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

واتخذ الفصل الخامس والأخير موضوع «الاقتصاد التشاركي» قاعدة لطرح رؤى جديدة حول مستقبل الحكومات في تبسيط التشريعات في اقتصاد المشاركة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على اتباع شركة «كريم» لنهج محلي مبتكر لحل المشكلات في اقتصاد المشاركة، ودعم المؤسسات الاجتماعية وريادة الأعمال الاجتماعية.