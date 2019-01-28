الإمارات حريصة على تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

أكد مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حرص دولة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتغلب على كافة التحديات لتسريع عملية الاستدامة من خلال خطط واستراتيجيات تم تصميمها بشكل يتناسب وتطبيق هذه الأهداف في كافة المجالات وعلى رأسها التعليم والصحة والطاقة والاقتصاد المبني على المعرفة.

وأشار المدني إلى أن دولة الإمارات أعلنت عن رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما لن يتحقق من دون تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان «تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: أطر السياسات المستقبلية 2030»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من «منتدى الإمارات للسياسات العامة».

وأدار الجلسة البروفيسور رائد العواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بمشاركة يانيك جليمارك، الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة، والبروفيسور سلمان كيشافجي مدير مركز كلية هارفارد الطبية لخدمات الصحة العالمية، وعدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وفادي غندور رئيس مجلس إدارة ومضة دوت كوم مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة أرامكس.

وأشار المدني إلى أن دولة الإمارات تعزز التعاون بين كافة القطاعات لتنفيذ مخططات وأهداف التنمية المستدامة. وهناك مجلس استشاري للقطاع الخاص تم إنشاؤه في أكتوبر الماضي لمساعدة رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص على المضي قدماً.

استدامة

من جانبه أكد يانيك جليمارك، الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة أن تنظيم الحكومات لنفسها من أهم التحديات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويمكن لهذا التنظيم أن يتحقق من خلال تخصيص وزارات معنية بالاستدامة بشكل مباشر. حيث إن هناك 17 هدفاً مختلفاً يواجه مشكلات مجتمعية متأصلة في العديد من الدول تشمل التعليم والصحة وسوء التغذية ونقص المياه والعنف والأماكن الخطرة، وهو ما يستوجب خطة متكاملة.

تقدم نوعي

بدوره أشار عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، إلى ضرورة فهم عملية التغير والمصادر والسياسات. وبالنظر إلى التغيير، أكد أن هناك حالياً نحو 170 دولة معنية بالاستدامة والطاقة المتجددة من أجل المساهمة في حل قضايا المناخ، وتتبنى تلك الدول مشروعات للطاقة المتجددة، وهو ما يعد تغييراً وتقدماً نوعياً في كل أنحاء العالم.

وأكد أمين أن دبي تمتلك هيكلية سياسات رائدة خاصة بالطاقة المتجددة ما يؤهلها لقيادة المنطقة نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال البروفيسور سلمان كيشافجي مدير مركز كلية هارفارد الطبية لخدمات الصحة العالمية، إن أهداف التنمية المستدامة معنية بشكل مباشر بصحة الإنسان، حيث إن مرض السكري على سبيل المثال يمثل خطراً كبيراً في مختلف دول العالم. فالتنمية المستدامة معنية بالتغذية السليمة لتقليل آثار التلوث، وهو ما سوف يصب في مصلحة صحة البشر، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة اعتماداً على كوادر بشرية تتمتع بصحة جيدة.

وسلط فادي غندور رئيس مجلس إدارة ومضة دوت كوم مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة أرامكس، الضوء على أهمية الاهتمام بتنمية قطاعات الصناعة والأعمال وخصوصاً في الأسواق الأقل نمواً، وأشار إلى أنه ينبغي إشراك كافة قطاعات المجتمع في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بسبب عدم وجود الوعي الكافي لدى المجتمعات وانعزال الكثير من الحكومات عن المجتمع وتطبيقها خططها الخاصة في منأى عن المجتمع، وهو ما لن يحقق نتائج تذكر.