تنمية استزراع الأحياء المائية في الإمارات بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، أنه ضمن مبادرات تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة، تم توقيع مذكرة مع شركة «موارد القابضة»، بهدف إنشاء منشأة أعلاف أسماك وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك لدعم تنمية استزراع الأحياء المائية بالإمارات بطاقة إنتاجية 30.000 طن سنوياً.‏وقالت المهيري على «تويتر»: «إنه تم تنفيذ هذه الخطوة، بالتنسيق مع جميع شركات استزراع الأحياء المائية بالإمارات، وهي خطوة أساسية لتعزيز استزراع الأحياء المائية المحلية».

‏ولفتت إلى أنه تم إطلاق العلامة الوطنية للزراعة المستدامة الأولى من نوعها بالعالم والمتوافقة مع أطر تقييم الزراعة المستدامة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كما تم إطلاق أطلس الاستزراع السمكي.