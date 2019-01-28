شرطة دبي تدشن غرفة «المحاكمة عن بعد»

المصدر: دبي - البيان

دشنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، غرفة «المحاكمة عن بعد» والتي تتيح مثول الموقوفين في القضايا أمام القاضي عبر الاتصال المرئي دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم، جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي،

وأكد العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن تدشين الغرفة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أحدث الخدمات الذكية في العمل، والتي تساهم في توفير الجهد والوقت، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات، تماشياً مع توجّهات حكومة دبي الذكيّة ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.

من جانبه، أكد العقيد سعيد العيالي مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن تدشين غرفة المحاكمة عن بعد يأتي بالشراكة مع محاكم دبي، ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وذلك في إطار التنسيق والشراكة من أجل تقديم أفضل الخدمات الذكية، تماشياً مع التوجهات الحكومية في هذا الشأن.

وبين أن تدشين غرفة المحاكمة عن بعد ساهم في تخفيض خطوات إجراء المحاكمات للموقوفين من 7 خطوات إلى 3 خطوات فقط.