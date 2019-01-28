«قضاء أبوظبي»: نمتلك سجلاً متميزاً في مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أنها تمتلك سجلاً زاخراً بالنجاحات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على الصعيدين المحلي والدولي، وأوضحت أن التحقيق والتصرف ومتابعة جرائم الاتجار بالبشر يتم من خلال لجنة تحقيق خاصة تحت رئاسة المحامي العام الأول، وذلك في إطار خطة متكاملة تنطوي على جوانب تشريعية وقانونية وإجرائية، إضافة إلى الجهود التوعوية.

جاء ذلك خلال استقبال الدائرة لوفد المملكة المغربية الشقيقة، والذي يقوم حالياً بزيارة الإمارات برئاسة أمينة أفروخي، رئيس قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي بالمملكة المغربية، بهدف الاطلاع على تجربة الدولة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

حيث التقى الوفد بالدكتور صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بالدائرة، والمستشار حسن الحمادي مدير إدارة النيابات بالنيابة العامة في أبوظبي، والمستشار عالية الكعبي مدير نيابة الأسرة والطفل، ووكيل النيابة سعيد بليشة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفاطمة البدواوي رئيس قسم مكتب حقوق الإنسان بالدائرة.

وأضافت دائرة القضاء إن النجاح الذي حققته في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، جاء كثمرة من الجهود المتضافرة مع كافة المؤسسات المعنية محلياً ودولياً.