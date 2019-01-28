منصور بن زايد يستقبل سفير كازاخستان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في «قصر الرئاسة» أمس، خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد خلال اللقاء بجهود سفير كازاخستان، التي بذلها لدعم العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده، والتي أسهمت في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية.

من جانبه أشاد سفير كازاخستان بمستوى العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، معرباً عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد على ما لقيه من تعاون خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.