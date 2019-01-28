شرطة دبي تنظم دورة لتأهيل مدربين في مجال الاتجار بالبشر

المصدر: دبي - البيان

نظّم مركز مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دورة تدريبية خاصة بتأهيل المدربين في مجال جرائم الإتجار بالبشر في الأشخاص، وذلك في معهد دبي القضائي، بحضور العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، والمستشار إيهاب المنباوي، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة عدد من المختصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من جهات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وتهدف الدورة التي تستمر 3 أيام إلى تأهيل مدربين متخصصين في مجال مكافحة جرائم الاتجار، بهدف إعداد وتأهيل كوادر وطنية تقوم بذاتها بتقديم الدورات التدريبية وتأهيل العاملين في هذا المجال.

وبدأت الدورة بتقديم المستشار إيهاب المنباوي تدريباً عملياً حول قياس مؤشرات الأداء في تناول جرائم الاتجار بالبشر، ثم ناقش مع المشاركين أركان جريمة «الخدمة قسراً في المنازل في سياق برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص»، وتطرق إلى التعاون الدولي في هذا الجانب من الجريمة.