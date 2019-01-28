الإمارات ومصر تختتمان الورش التدريبية لفريق «جائزة مصر للتميّز»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية المرحلة الثانية للورش التدريبية لفريق «جائزة مصر للتميّز الحكومي» التي تم تنظيمها في القاهرة، بهدف ترسيخ مفهوم الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتعزيز قدرات الموظفين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة، لتطوير مستوى الأداء، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين.

شراكة

ويأتي تنظيم الورش التدريبية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر لتحديث العمل الحكومي في مصر، وينظمها فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، لنشر الوعي بمبادئ التميّز والريادة وأهميتها للحكومات ودورها في خدمة المجتمع، وللتعريف بآليات تحفيز المنافسة بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات متميزة وفق معايير عالمية.

وسلط فريق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي الضوء، خلال الورشة التدريبية، على نموذج طلب الترشح لفئة «المؤسسة الحكومية المتميزة» وآلية متابعة تقييم المشاريع المتقدمة للجائزة، بما يسهم في إعداد كوادر مستقبلية وتمكينها وتطوير قدراتها وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالات التقييم.

واستعرض أبرز ملامح المراحل المستقبلية وأثر الجائزة في تحفيز وتشجيع روح التنافسية بين الموظفين والجهات الحكومية لتطوير العمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على التميز والإبداع لتعزيز مسيرة النمو والتطور والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

220 مشاركاً

وشارك في الورش التدريبية 220 متدرباً من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والوحدات المحلية التابعة لها، وتعتبر المرحلة الثانية من سلسلة البرامج التعريفية والتدريبية لفريق عمل «جائزة مصر للتميز الحكومي» التي تم إطلاقها في يوليو الماضي، والتي ستنظم تباعاً حتى نهاية مارس المقبل.

وكانت أولى الورش عقدت في ديسمبر الماضي، وتناولت محاور منظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، وسبل تحقيق أهداف جائزة مصر للتميز الحكومي، وتطرقت إلى جوائز التميّز المؤسسي، وجوائز التميز الوظيفي الخاصة بالأفراد، واستعرضت الفئات الفرعية وهي: جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات، وجائزة المؤسسة المتميزة في الخدمات الإلكترونية.