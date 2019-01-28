«الصحة» تطلق تطبيقاً ذكياً عن اليقظة الدوائية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أول تطبيق ذكي من نوعه عن اليقظة الدوائية باسم UAE RADAR، وهو برنامج لإدارة اليقظة الدوائية بشكل متكامل، ويشمل ذلك برنامج ابسالا الإلكترونيmonitoring center UPPSALA عن الآثار الجانبية للأدوية التابع لمنظمة الصحة العالمية والتطبيق الذكي UAE RADR، بالتعاون مع وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية في بريطانيا MHRA. ودليل ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة، الذي يتضمن الإجراءات المطلوبة من الشركات صاحبة حق تسويق الأدوية والمنتجات الطبية لضمان استخدام آمن لمنتجاتها في الدولة.

وتتطلع الوزارة عبر هذا التطبيق إلى تعزيز سلامة المرضى ومأمونية الدواء وضبط عملية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية وزيادة القدرة على تحليل البيانات وبالتالي سرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات الوقائية والحد من ظاهرة الغش الدوائي وزيادة القدرة على إجراء المقارنات المرجعية.

مرتكزات

وأشار معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى أن رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة - التميز في التنفيذ، تشكل موجهاً أساسياً لعمل الوزارة، حيث تتضمن العديد من المرتكزات الأساسية مثل ترسيخ الجانب الوقائي وتطوير نظم الرعاية الصحية وتحقيق استخدام آمن للدواء.

وقال: «إن دولة الإمارات حققت الريادة في تطبيق نظام اليقظة الدوائية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وتتوافق مبادرة «تعزيز اليقظة الدوائية لتحقيق سلامة المجتمع» مع التوجهات المستقبلية للدولة في المجال الصحي وأجندة 2030 للتنمية المستدامة- التميز في التنفيذ، نحو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار».

وأوضح الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية: تتضمن مبادرة تعزيز اليقظة الدوائية لتحقيق سلامة المجتمع أنشطة وبرامج عملية عدة لتحقيق الأهداف المنشودة، ومنها إعداد معايير وطنية لليقظة والسلامة الدوائية، وإعداد قاعدة بيانات بتقارير الآثار الجانبية المستلمة في الدولة، وتطوير نماذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية المحتملة للأدوية.