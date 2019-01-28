محمد الشرقي.. محطات مضيئة في 2018

المصدر: الفجيرة - وام

أنتج المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة فيلماً قصيراً يستعرض فيه أنشطة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خلال العام الماضي.

ويعرض الفيلم - الذي حمل عنوان «محمد بن حمد بن محمد الشرقي.. 2018» وبثه المكتب الإعلامي على قناته الخاصة في «يوتيوب» - أهم الأنشطة التي شارك فيها سموه من جولات في مناطق إمارة الفجيرة كافة ومشاركاته في عدد من المناسبات العامة داخل إمارة الفجيرة وباقي إمارات الدولة.

ويوثق الفيلم لقاءات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي مع عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء والقيادات الرياضية والفعاليات الاقتصادية والثقافية والإعلامية التي زارت إمارة الفجيرة خلال العام 2018.

ويستعرض الفيلم حضور سموه احتفالية اليوم العالمي للتسامح والتي أقيمت في ملعب نادي الفجيرة الرياضي بمناسبة يوم التسامح العالمي والذي تسعي دولة الإمارات من خلاله لنشر قيم التسامح والسلام على أرضها.

ويوثق الفيديو أيضاً افتتاح سموه العديد من الأنشطة الثقافية والفنية كان أبرزها الحفل الموسيقي الذي أقامته أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وحضور سموه حفل تكريم الطلاب المتفوقين والموهوبين وأصحاب الهمم في مدرسة الفجيرة للتعليم الأساسي وحضوره حفل الخريجين في جامعة عجمان بالفجيرة إضافة إلى تكريمه حملة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية وذلك في مكتب سموه بالديوان الأميري بالفجيرة.

كما يستعرض الفيلم افتتاح سموه العديد من المؤتمرات التي عقدت في إمارة الفجيرة والتي كان أبرزها «ملتقى الفجيرة للصخور الصناعية» و«مؤتمر زايد والتراث» والإعلان عن إطلاق إشارة البدء في إنشاء وتنفيذ مشروع مصنع «جي.إس.دبليو» لإنتاج «الكلنكر» في منطقة حبحب.

ويعرض الفيلم حضور سمو ولي عهد الفجيرة افتتاح العرض العسكري الضخم «حصن الاتحاد 4» الذي نظمته القوات المسلحة على كورنيش الفجيرة.. إلى جانب مشاركة سموه أبناء الفجيرة مناسباتهم المجتمعية المختلفة التي حدثت على مدار العام.