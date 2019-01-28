«رأس الخيمة للقرآن» تستأنف الدراسة في مراكزها

المصدر: رأس الخيمة – البيان

استأنفت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه الدراسة في مراكزها وحلقاتها المنتشرة في أنحاء إمارة رأس الخيمة، بداية من الأسبوع الماضي، وسط استقبال مليء بالإيجابية والتشجيع من الهيئة التدريسية للدارسين، وتنوعت البرامج خلال الأسبوع الأول، ليكون أسبوعاً مليئاً بالمتعة والفائدة.

وأوضح أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، أن المؤسسة تحرص على توفير جميع سبل الراحة والبيئة الدراسية المناسبة والمحفزة للطلاب، ليستفيدوا من المعطيات الإيجابية للمراكز، وأن المؤسسة تهدف إلى إخراج طلبة مبدعين متقنين لحفظ القرآن الكريم متحلين بالأخلاق السمحة والقيم الإيجابية، مستغلين أوقات فراغهم، بما يعود عليهم وعلى المجتمع ووطنهم بالنفع والفائدة.

وأشار إلى أن عدد الدارسين في الدورة العشرين بلغ 2358 طالباً وطالبة موزعين على 13 حلقة و18 مركزاً من المراكز التابعة للمؤسسة، حيث زادت أعداد المشاركين في الدورة الحالية في الحلقات والمراكز.